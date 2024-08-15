Коц: Российский солдат ударил головой дрон ВСУ и выжил после взрыва

Солдат Вооруженных сил (ВС) России сбил украинский беспилотник своей головой, об этом сообщил военный корреспондент Александр Коц в своем Telegram-канале.

На опубликованном ролике видно, как FPV-дрон подлетел к российскому бойцу, после чего солдат выпадом вперед ударил его собственной головой. Также на кадрах виден сильный взрыв, однако боец не только выжил, но и на собственных ногах ушел в лес.

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Коц восхитился мужеством российского солдата и назвал его «богатырем».

«Как тут не поверить, что Бог на нашей стороне!» — добавил он.

Ранее ВС РФ уничтожили группу украинских десантников в районе населённого пункта Борки Курской области, передает RT.

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ФОТО: РИА Новости
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