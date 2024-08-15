Коц: Российский солдат ударил головой дрон ВСУ и выжил после взрыва

Солдат Вооруженных сил (ВС) России сбил украинский беспилотник своей головой, об этом сообщил военный корреспондент Александр Коц в своем Telegram-канале.

На опубликованном ролике видно, как FPV-дрон подлетел к российскому бойцу, после чего солдат выпадом вперед ударил его собственной головой. Также на кадрах виден сильный взрыв, однако боец не только выжил, но и на собственных ногах ушел в лес.