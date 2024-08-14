Минобороны сообщило об уничтожении 117 дронов ВСУ и четырех ракет «Точка-У»
Четыре тактические ракеты «Точка-У» и 117 беспилотников самолетного типа уничтожили над территорией России. Об этом сообщило Минобороны.
В ведомстве уточнили, что военные пресекли попытку киевского режима совершить террористическую атаку минувшей ночью.
«Тридцать семь БпЛА и четыре тактические ракеты уничтожены над территорией Курской области, еще тридцать семь БпЛА уничтожено над Воронежской областью, семнадцать БпЛА уничтожены над территорией Белгородской области», — отмечается в сообщении.
Кроме того, 11 украинских дронов сбили над Нижегородской областью, еще девять – над Волгоградской, три – над Брянской. Также ПВО уничтожила два БПЛА над Орловской областью и один над Ростовской.
Ранее губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что ночью 14 августа регион атаковали более 35 беспилотников ВСУ, напоминает Ura.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru