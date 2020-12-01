Костромская «уборщица-чиновница» стала зарабатывать больше в 10 раз

Ранее Удгодская приняла решение остаться на своем посту.

Она решила не увольняться благодаря поддержке районных депутатов, а также главы Чухломского района. Как отметила Женщина, она не покинет пост, несмотря на сложность работы, так как не может не оправдать доверие выбравших ее земляков.

Марине Удгодской 35 лет, она окончила Чухломский лесопромышленный техникум имени Чижова. В данных о месте работы было указано, что она уборщик служебных помещений в той же сельской администрации, которую теперь возглавляет.







