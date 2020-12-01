Костромская «уборщица-чиновница» стала зарабатывать больше в 10 раз
Стало известно, какую зарплату получает избранная главой Повалихинского сельского поселения в Костромской области уборщица администрации Марина Удгодская, сообщает «МК» со ссылкой на председателя регионального отделения партии пенсионеров за справедливость Валерия Громова.
Ежемесячный заработок женщины вырос в десять раз. Работая уборщицей, она получала 3 тысячи рублей, а сейчас - чуть больше 30 тысяч, сообщил Громов. По его словам, Удгодская «живет скромно».
Ранее Удгодская приняла решение остаться на своем посту.
Она решила не увольняться благодаря поддержке районных депутатов, а также главы Чухломского района. Как отметила Женщина, она не покинет пост, несмотря на сложность работы, так как не может не оправдать доверие выбравших ее земляков.
Марине Удгодской 35 лет, она окончила Чухломский лесопромышленный техникум имени Чижова. В данных о месте работы было указано, что она уборщик служебных помещений в той же сельской администрации, которую теперь возглавляет.
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