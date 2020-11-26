Только нажимают кнопки. «Партия пенсионеров» о депутате-уборщице в Госдуме

В «Партии пенсионеров» опровергли ранее появившуюся в СМИ информацию о том, что главе Повалихинского поселения в Костромской области Марине Удгодской предложили выдвинуть свою кандидатуру на следующих выборах в Госдуму.

Член президиума центрального совета «Партии пенсионеров» Андрей Широков заявил в интервью НСН, что этот вопрос даже не обсуждался.

«Все СМИ акцентируют на том, что она - уборщица, но, прежде всего, она депутат местного собрания. И нет возможности в ее поселении найти другую работу. Она имеет среднее специальное образование, достаточное, чтоб работать главой поселкового совета. Я у нее недавно был, мы вместе определили все проблемы на вверенной ей территории», - отметил Широков.