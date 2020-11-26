Только нажимают кнопки. «Партия пенсионеров» о депутате-уборщице в Госдуме
Член президиума центрального совета партии в интервью НСН опроверг выдвижение депутата местного собрания в Костромской области, уборщицы Марины Удгодской в Госдуму, а также порассуждал о квалификации народных избранников.
В «Партии пенсионеров» опровергли ранее появившуюся в СМИ информацию о том, что главе Повалихинского поселения в Костромской области Марине Удгодской предложили выдвинуть свою кандидатуру на следующих выборах в Госдуму.
Член президиума центрального совета «Партии пенсионеров» Андрей Широков заявил в интервью НСН, что этот вопрос даже не обсуждался.
«Все СМИ акцентируют на том, что она - уборщица, но, прежде всего, она депутат местного собрания. И нет возможности в ее поселении найти другую работу. Она имеет среднее специальное образование, достаточное, чтоб работать главой поселкового совета. Я у нее недавно был, мы вместе определили все проблемы на вверенной ей территории», - отметил Широков.
Представитель партии также опроверг и опубликованную в прессе информацию, что Мария Угдодская хочет оставить свой пост. По словам Андрея Широкова, она намерена работать вместе со своим небольшим коллективом.
«Я не знаю, кто распространил слух о выдвижении в Госдуму, потому что наша партия только работает по формированию списков кандидатов, которые в 2021 году будут выдвинуты. Могу сказать, что пока никаких подобных предложений ей не делалось, разговоры об этом не велись. Хватит ли ее квалификации, чтобы обсуждать законопроекты, подготовленные партией, речи не было, и никакого согласия она на это не давала», - констатировал член президиума центрального совета «Партии пенсионеров» Андрей Широков.
И продолжая тему, собеседник НСН обратил внимание, что сейчас в Госдуме достаточно депутатов, которые освоили только «метод нажатия кнопки». Андрей Широков призвал перестать раздувать слухи, более того, по его мнению, губернатор региона должен помогать Марине Угдодской в ее работе.
Марине Удгодской 35 лет, она окончила Чухломский лесопромышленный техникум имени Чижова. В данных о месте работы было указано, что она уборщик служебных помещений в той же сельской администрации, которую теперь возглавляет.
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