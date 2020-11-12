Бывшая уборщица, победившая на выборах в Костромской области, решила остаться на посту

Глава Повалихинского сельского поселения в Костромской области, бывшая уборщица Марина Удгодская приняла решение остаться на своем посту. Об этом сообщает ТАСС.

Как передает агентство, Угодская решила не покидать пост благодаря поддержке районных депутатов, а также главы Чухломского района. Она отметила, что не покинет пост, несмотря на сложность работы, так как не может не оправдать доверие выбравших ее земляков.

Выборы в поселении прошли в сентябре 2020 года. Победа Удгодской на выборах стала известна благодаря тому, что до выборов она работала уборщицей в администрации. ТАСС также отметил, что женщина имела опыт работы депутатом на непостоянной основе в Совете депутатов села.

Удгодская победила на выборах главы администрации Повалихинского сельского поселения Чухломского района Костромской области, обойдя конкурента от "Единой России" Николая Локтева. Argumenti.ru и ряд других СМИ ранее со ссылкой на жителей Повалихинского поселения сообщали о намерении Удгодской покинуть должность из-за отсутствия должной поддержки.

