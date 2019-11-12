Косачев: Зеленский согласился встретиться с Путиным в Казахстане преждевременно

Нурсултан Назарбаев выразил готовность стать посредником в организации двусторонней встречи президентов России и Украины. С такой инициативой он выступил на заседании политического форума «Астана клуб» в столице Казахстана, сообщает РБК.



Первый президент Казахстана уточнил, что уже получил согласие Зеленского на встречу тет-а-тет и сообщил об этом президенту России. Назарбаев не против, чтобы встреча прошла в Казахстане.

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачёв назвал в эфире НСН инициативу Назарбаева позитивной попыткой оказания содействия в решение конфликта на юго-востоке Украины, но при этом выразил сомнение в её реальности.

«Российско – украинская встреча на высшем уровне возможна только тогда, когда окончательно будут определены подходы сторон. Когда станет понятным, какая часть из отсутствующих решений требует личного внимания и включения глав государств. Лично я не вижу ясности и чёткой определенности в позиции господина Зеленского по сложившемуся комплексу проблем. Он действует в условиях абсолютно раздробленного общества Украины, когда различные политические силы занимают прямо противоположные позиции по вопросам отношения с Россией. Он маневрирует между ними. Но это размывает позицию Украины и, соответственно, - перспективы урегулирования конфликта на юго-востоке страны», - отметил сенатор.