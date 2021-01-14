СМИ: Россия готова выйти из Договора по открытому небу вслед за США
Россия намерена пересмотреть условия своего участия в Договоре по открытому небу, который даёт возможность 33 государствам-участникам выполнять инспекционные полеты над территорией друг друга. Москва готовит ответ на демарш Вашингтона, который в ноябре прошлого года вышел из этого соглашения, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники в госструктурах РФ.
Эксперты предполагают, что Россия может не только приостановить свое участие в соглашении, но и вслед за США покинуть его. Если реализуется второй сценарий, практически будет уничтожен механизм, который выполнял немаловажную роль в формировании доверия между Россией и Западом.
Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров озвучил два условия, без выполнения которых Россия может выйти из договора. Во-первых, европейские страны - участницы соглашения должны дать письменные заверения, что они не будут передавать США информацию, собранную при полетах над российской территорией.
Во-вторых, Москва настаивает также на письменных гарантиях, что европейские партнёры не будут запрещать российским самолетам инспектировать военные объекты США, размещённые на их территории. Однако пока ответа на эти требования Россия не получила.
В начале января германское издание Sueddeutsche Zeitung со ссылкой на источники в МИД ФРГ сообщило, что 22 декабря Россия вновь обратилась с призывом отреагировать на ее требования. Последним сроком для ответа якобы называлось 1 января.
Газета утверждала, что главы внешнеполитических ведомств 16 стран ЕС направили Москве коллективный отказ. В послании якобы говорилось, что выполнение российских требований и так предусмотрено договором, поэтому не требует особого переподтверждения.
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