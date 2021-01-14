СМИ: Россия готова выйти из Договора по открытому небу вслед за США

Россия намерена пересмотреть условия своего участия в Договоре по открытому небу, который даёт возможность 33 государствам-участникам выполнять инспекционные полеты над территорией друг друга. Москва готовит ответ на демарш Вашингтона, который в ноябре прошлого года вышел из этого соглашения, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники в госструктурах РФ.

Эксперты предполагают, что Россия может не только приостановить свое участие в соглашении, но и вслед за США покинуть его. Если реализуется второй сценарий, практически будет уничтожен механизм, который выполнял немаловажную роль в формировании доверия между Россией и Западом.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров озвучил два условия, без выполнения которых Россия может выйти из договора. Во-первых, европейские страны - участницы соглашения должны дать письменные заверения, что они не будут передавать США информацию, собранную при полетах над российской территорией.