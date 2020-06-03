Bloomberg: США готовят новые санкции против «Северного потока 2»

По его данным, новые санкции будут нацелены на страховые компании, которые работают с российскими судами. Проект закона предполагает расширение санкций для компаний, которые предоставляют «услуги андеррайтинга или страхования или перестрахования» для судов, работающих на трубопроводе, а также для компаний, которые предоставляют «услуги или средства для модернизации технологий или установки сварочного оборудования или модернизации или привязки» судов, пишет агентство.

США стремятся заблокировать завершение проекта из-за обеспокоенности тем, что дополнительные потоки российского газа увеличат политическое влияние Кремля над странами Евросоюза. Вашингтон неоднократно призывал Европу покупать больше сжиженного природного газа в США.

Проект газопровода «Северный поток-2» предполагает строительство двух ниток протяженностью 1224 км каждая по дну Балтийского моря, предназначенных для поставок газа из России в Германию. Мощность проекта составит 55 млрд куб. м. Оператором строительства газопровода выступает Nord Stream AG, единственным акционером которого является ПАО «Газпром».

