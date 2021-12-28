Косачев: Россия имеет право защищать своих граждан за рубежом

Россия имеет право оперативно использовать свои вооруженные силы для защиты граждан РФ за рубежом в случае нападения на них. Об этом заявил «Интерфаксу» вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.

Вместе с тем он подчеркнул, что РФ не собирается нападать на Украину.

«Нет и еще раз нет, Россия не вынашивает планов по собственной воле осуществлять военную операцию в отношении Украины», - заявил сенатор.

Косачев напомнил, что Россия «никогда ни на кого не нападала первой» и выразил надежду, что «и в дальнейшем этого не произойдет».

«Никаких хотелок»: Украина против российских предложений НАТО

Одновременно сенатор отметил, что Россия видит, как нагнетается ситуация вокруг Донбасса, «как Украину подталкивают к тому, чтобы попытаться решить проблемы Юго-Востока военным путем». По его словам, провокаторы «совершенно точно понимают, что в этом случае произойдет».

Ранее экс-глава украинского МИД Павел Климкин в эфире телеканала «Украина-24» заявил, что напряжение между Россией и Украиной снизилось, «большая война» между ними невозможна.

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ФОТО: Максим Блинов//РИА Новости
ТЕГИ:УкраинаКонстантин Косачев
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