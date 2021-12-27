Экс-глава МИД Украины назвал невозможной «большую войну» с Россией
Напряжение между Россией и Украиной снизилось, «большая война» между ними невозможна. Об этом заявил экс-глава украинского МИД Павел Климкин в эфире телеканала «Украина-24».
По его словам, напряженность между странами значительно снизилась после встречи российского лидера Владимира Путина с президентом США Джо Байденом.
Депутат Госдумы РФ Александр Бородай в пресс-центре НСН отмечал, что заявления о предстоящем российском вторжении являются частью украинской и западной пропаганды.
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