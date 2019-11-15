Косачев прокомментировал угрозы США Египту из-за сотрудничества с РФ

Косачев назвал такое поведение США «откровенно хамским» по отношению к суверенному государству. Об этом он написал в своем Facebook. Чиновник напомнил, что накануне американский лидер Трамп аналогичным образом угрожал Турции, которая рассматривает покупку российских С-400.

"Оказывается, "суверенный" - это когда в пользу Запада. Когда же речь идет о любом другом выборе, то можно и санкциями пригрозить, и на суверенитет наплевать. Еще один урок общения с Западом", - подытожил он.



