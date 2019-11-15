Не хочется, но надо. Зачем США давят на Египет из-за Су-35
Специалист по Ближнему Востоку заявила НСН, что США, угрожая Египту санкциями за покупку российских Су-35, не станут рубить сук на котором сидит.
Госсекретарь США Майк Помпео и глава Пентагона Марк Эспер предупредили Египет о возможных санкциях в связи с решением Каира продолжить закупку российских истребителей Су-35.Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на свои источники. Они утверждают, что соответствующее заявление было направлено министру обороны Египта Мухаммеду Ахмеду Заки. Последнему настоятельно рекомендуют сделку отменить.
Власти Египта пока не прокомментировали эту информацию.
Арабист Марианна Беленькая заявила НСН, что США привыкли давить на арабские страны, в том числе и на Египет, но блокировать весь пакет помощи не станут.
«Если договор уже подписан, то вряд ли Египет будет от него отказываться и портить отношения с Россией из-за этого. Второе, давление будет, но США так поступают не в первый раз. Штаты периодически обещают сократить военную помощь, а она превышает миллиард долларов в год. Грозили недодать 200-300 млн долларов. Ранее Вашингтон манипулировал средствами, оставаясь недовольными несоблюдением прав человека в Египте. Но Каир с этим научился жить. И если речь о таких суммах, то это не смертельно», - считает эксперт.
К тому же Россия не менее важна для Египта, чем Соединенные Штаты. После закрытия авиасообщения страна терпит убытки, лишившись наших туристов. А что касается военного сотрудничество, то еще в июне, то есть до заявления Пентагона, Сергей Шойгу пообещал, что министерство обороны России готово и дальше оказывать помощь египетским партнёрам в укреплении обороноспособности и безопасности страны и поддерживать стабильность на Ближнем Востоке и в Северной Африке.
«Ударом для Египта было бы полное сокращение помощи. Но вряд ли и сам Вашингтон на этой пойдет. Египет, в первую очередь, покупает американское оружие, поэтому нельзя рубить сук, на котором сидишь. Терять союзников в регионе Вашингтону не хочет. Но игры, давление будут продолжаться», - предположила Марианна Беленькая.
Как сообщает «Интерфакс», Россия еще в марте начала производство Су-35 для Египта. При этом «Рособоронэкспорт» отрицает наличие контракта на поставку Су-35.
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