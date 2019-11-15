Не хочется, но надо. Зачем США давят на Египет из-за Су-35

Госсекретарь США Майк Помпео и глава Пентагона Марк Эспер предупредили Египет о возможных санкциях в связи с решением Каира продолжить закупку российских истребителей Су-35.Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на свои источники. Они утверждают, что соответствующее заявление было направлено министру обороны Египта Мухаммеду Ахмеду Заки. Последнему настоятельно рекомендуют сделку отменить.

Власти Египта пока не прокомментировали эту информацию.

Арабист Марианна Беленькая заявила НСН, что США привыкли давить на арабские страны, в том числе и на Египет, но блокировать весь пакет помощи не станут.

«Если договор уже подписан, то вряд ли Египет будет от него отказываться и портить отношения с Россией из-за этого. Второе, давление будет, но США так поступают не в первый раз. Штаты периодически обещают сократить военную помощь, а она превышает миллиард долларов в год. Грозили недодать 200-300 млн долларов. Ранее Вашингтон манипулировал средствами, оставаясь недовольными несоблюдением прав человека в Египте. Но Каир с этим научился жить. И если речь о таких суммах, то это не смертельно», - считает эксперт.