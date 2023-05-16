Косачев предложил составить список дружественных России стран

Он пояснил, что список недружественных стран был утвержден правительством РФ, и «юридически» все не попавшие в него государства предполагаются дружественными, однако это не всегда соответствует действительности.

Сенатор отметил, что можно составить не только перечень условно «дружественных или конструктивно настроенных стран», но и список нейтральных государств, которые заняли «выжидательную позицию», не желая попасть под вторичные санкции Запада.

«Смысл... вовсе не в том, чтобы кого-то «очернить», а других на их фоне «обелить». С моей точки зрения, это необходимо для формирования особого правового режима внешнеэкономической деятельности», - написал Косачев.

Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что для России нет недружественных народов, но есть недружественные правительства, сообщает RT.

