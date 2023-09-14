Косачев: Польша плюет в лицо тем, кто ценой жизни освобождал ее от нацистов

До этого замглавы МИД Польши, уполномоченный правительства по вопросам репараций Аркадиуш Мулярчик заявил, что республика намерена оценить ущерб, якобы понесенный по вине СССР во время Второй мировой войны. По его словам, с этой целью была создана специальная рабочая группа, которая приступит к работе на следующей неделе. Он добавил, что группе предстоит трудная работа, так как после Второй мировой войны Польша стала «зависимой от СССР», передает «Радиоточка НСН».

