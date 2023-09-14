Косачев: Польша плюет в лицо тем, кто ценой жизни освобождал ее от нацистов

Польша своими заявлениями плюет в лицо солдатам, освобождавшим ее от нацистов, заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев в Telegram-канале.

Он отметил, что Польша очень любит считать всех вокруг своими историческими должниками.

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До этого замглавы МИД Польши, уполномоченный правительства по вопросам репараций Аркадиуш Мулярчик заявил, что республика намерена оценить ущерб, якобы понесенный по вине СССР во время Второй мировой войны. По его словам, с этой целью была создана специальная рабочая группа, которая приступит к работе на следующей неделе. Он добавил, что группе предстоит трудная работа, так как после Второй мировой войны Польша стала «зависимой от СССР», передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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