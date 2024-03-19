Косачев: Переговоры с США о ядерном вооружении возможны на равных условиях

По его словам, ранее Вашингтон отказался от заключения дополнительного договора о ядерном оружии в космосе. Предложение США о контроле за ядерным вооружением является своеобразным «извинением». Как отметил законодатель, американские власти сами имели планы по размещению ядерного оружия в космосе.

При этом США могли пересмотреть свою позицию, потому что не являются лидером в данной сфере. Косачев отметил, что Москва не планирует размещение ядерного оружия в космосе.

Ранее президент РФ Владимир Путин назвал вбросом информацию о якобы российском ядерном оружии в космосе, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

