Косачев: Переговоры с США о ядерном вооружении возможны на равных условиях
Возможные переговоры России и США о контроле за ядерным вооружением могут пройти только на равных условиях, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на вице-спикера Совета Федерации Константина Косачева.
По его словам, ранее Вашингтон отказался от заключения дополнительного договора о ядерном оружии в космосе. Предложение США о контроле за ядерным вооружением является своеобразным «извинением». Как отметил законодатель, американские власти сами имели планы по размещению ядерного оружия в космосе.
При этом США могли пересмотреть свою позицию, потому что не являются лидером в данной сфере. Косачев отметил, что Москва не планирует размещение ядерного оружия в космосе.
Ранее президент РФ Владимир Путин назвал вбросом информацию о якобы российском ядерном оружии в космосе, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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