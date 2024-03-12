Нацразведка США: Россия может применить оружие в космосе
Соединенные Штаты обеспокоены тем, что Россия нарушит запрет на применение стратегически дестабилизирующего оружия, в том числе в космосе или киберпространстве, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление директора американской национальной разведки Эврил Хейнса.
По его словам, Москва поставила под угрозу глобальные нормы, запрещающие использование ассиметричного или стратегически дестабилизирующего оружия.
Ранее президент РФ Владимир Путин назвал вбросом информацию о якобы российском ядерном оружии в космосе, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru