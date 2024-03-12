Нацразведка США: Россия может применить оружие в космосе

Соединенные Штаты обеспокоены тем, что Россия нарушит запрет на применение стратегически дестабилизирующего оружия, в том числе в космосе или киберпространстве, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление директора американской национальной разведки Эврил Хейнса.