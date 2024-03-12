Нацразведка США: Россия может применить оружие в космосе

Соединенные Штаты обеспокоены тем, что Россия нарушит запрет на применение стратегически дестабилизирующего оружия, в том числе в космосе или киберпространстве, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление директора американской национальной разведки Эврил Хейнса.

Шойгу заявил, что Россия не планирует размещать ядерное оружие в космосе

По его словам, Москва поставила под угрозу глобальные нормы, запрещающие использование ассиметричного или стратегически дестабилизирующего оружия.

Ранее президент РФ Владимир Путин назвал вбросом информацию о якобы российском ядерном оружии в космосе, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: roscosmos.ru
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