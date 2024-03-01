Путин назвал вбросом информацию о якобы российском ядерном оружии в космосе
Распространяемая некоторыми западными деятелями информация о якобы планах России разместить ядерное оружие в космосе является вбросом. Как пишет РИА Новости, об этом заявил президент РФ Владимир Путин.
В ходе совещания с постоянными членами Совета безопасности РФ он указал, что таких планов у страны нет, однако вопрос нейтрализации подобных угроз должен быть на повестке дня.
«Вопрос нейтрализации угроз, которые для нас могут возникнуть в космической сфере, должен постоянно быть в сфере нашего внимания», - добавил глава государства.
Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что Россия не размещала и не планирует размещать ядерное оружие в космосе, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН». По его словам, у Москвы нет таких проектов.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru