Косачев отреагировал на репутационные обвинения Польши в адрес России
Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев назвал заявления Польши в адрес России о попытках испортить ее репутацию в Европе циничными и не имеющими никакого отношения к реальности, сообщает ТАСС.
«Цинично, неприемлемо и не имеет никакого отношения к реалиям. Так что это из серии «с больной головы на здоровую», – прокомментировал заявления польской стороны Константин Косачев.
Политик обратил внимание на то, что Польша на государственном уровне проводит антироссийскую политику и объяснил ее цели.
«Смысл такой политики – выставить Польшу в качестве авангарда борьбы «демократического Запада» с «авторитарным Востоком», а также заручиться дополнительной поддержкой союзников в роли «прифронтового государства Польша», – отметил сенатор.
Косачев добавил, что «ничего нового» политики Польши о России не говорят.
Ранее пресс-секретарь министра — координатора спецслужб Польши Станислав Жарин заявил, что Кремль организует информационные кампании против Варшавы на каналах связи на разных языках. Об этом он заявил в интервью порталу cyberdefence24.pl.
Ранее ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в эфире НСН рассказал о зависимости Варшавы от российского газа и о том, пойдет ли «Газпром» навстречу полякам.
«В каждом газпромовском контракте есть опция, что раз в какое-то количество лет можно подавать заявку на пересмотр цены. Поляки будут цепляться за то, что на спотовом рынке цена газа в этом году была достаточно низкой, доходила до 40-45 долларов за тысячу кубов. А у «Газпрома» средняя цена была 100-110 долларов. Но сейчас ставки на спотовом рынке выше, чем по долгосрочным контрактам «Газпрома». Нынешняя цена на газ высчитывается исходя из ситуации начала 2020 года. А там цены упали очень сильно. Поэтому, думаю, «Газпром» не пойдет на уступки. Тем более поляки заявляли, что они не будут продлевать долгосрочный контракт, поэтому терять особо нечего», - пояснил Юшков.
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