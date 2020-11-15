В Польше обвинили Россию в испорченной репутации в Европе
Пресс-секретарь министра — координатора спецслужб Польши Станислав Жарин считает, что Кремль организует информационные кампании против Варшавы на каналах связи на разных языках. Об этом он заявил в интервью порталу cyberdefence24.pl.
По мнению Жарина, Россия «манипулирует образом Польши», формируя ей имидж страны, «которая постоянно создаёт проблемы в Европе».
«Самая большая угроза для Польши — это деятельность России, которая основана на лжи, манипуляции образом Польши, НАТО, Запада», — цитирует Жарина RT.
В качестве инструментов, которыми Москва якобы использует против Варшавы, чиновник назвал «разведывательную деятельность, провокации, дипломатические выпады и хакерские атаки», пишет Газета.ru.
Также Жарин заявил, что Россия намерена закрепить своё энергетическое и политическое лидерство в Восточной Европе.
Ранее ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в эфире НСН рассказал о зависимости Варшавы от российского газа и о том, пойдет ли «Газпром» навстречу полякам.
«В каждом газпромовском контракте есть опция, что раз в какое-то количество лет можно подавать заявку на пересмотр цены. Поляки будут цепляться за то, что на спотовом рынке цена газа в этом году была достаточно низкой, доходила до 40-45 долларов за тысячу кубов. А у «Газпрома» средняя цена была 100-110 долларов. Но сейчас ставки на спотовом рынке выше, чем по долгосрочным контрактам «Газпрома». Нынешняя цена на газ высчитывается исходя из ситуации начала 2020 года. А там цены упали очень сильно. Поэтому, думаю, «Газпром» не пойдет на уступки. Тем более поляки заявляли, что они не будут продлевать долгосрочный контракт, поэтому терять особо нечего», - пояснил Юшков.
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