В Польше обвинили Россию в испорченной репутации в Европе

По мнению Жарина, Россия «манипулирует образом Польши», формируя ей имидж страны, «которая постоянно создаёт проблемы в Европе».

«Самая большая угроза для Польши — это деятельность России, которая основана на лжи, манипуляции образом Польши, НАТО, Запада», — цитирует Жарина RT.

В качестве инструментов, которыми Москва якобы использует против Варшавы, чиновник назвал «разведывательную деятельность, провокации, дипломатические выпады и хакерские атаки», пишет Газета.ru.

Также Жарин заявил, что Россия намерена закрепить своё энергетическое и политическое лидерство в Восточной Европе.

Ранее ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в эфире НСН рассказал о зависимости Варшавы от российского газа и о том, пойдет ли «Газпром» навстречу полякам.

«В каждом газпромовском контракте есть опция, что раз в какое-то количество лет можно подавать заявку на пересмотр цены. Поляки будут цепляться за то, что на спотовом рынке цена газа в этом году была достаточно низкой, доходила до 40-45 долларов за тысячу кубов. А у «Газпрома» средняя цена была 100-110 долларов. Но сейчас ставки на спотовом рынке выше, чем по долгосрочным контрактам «Газпрома». Нынешняя цена на газ высчитывается исходя из ситуации начала 2020 года. А там цены упали очень сильно. Поэтому, думаю, «Газпром» не пойдет на уступки. Тем более поляки заявляли, что они не будут продлевать долгосрочный контракт, поэтому терять особо нечего», - пояснил Юшков.

