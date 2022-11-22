Косачев назвал генсека НАТО «одержимым» за призыв к поставкам оружия на Украину

Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев прокомментировал заявление генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о поставках оружия на Украину, указав «одержимым политикам», что стремление к миру и поставка вооружений — взаимоисключающие действия.

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Ранее Столтенберг заявил, что для достижения мира на Украине члены НАТО должны продолжить военную поддержку Киева, напоминает РИА ФАН. По словам генсека альянса, в этом случае переговоры начнутся быстрее и на приемлемых для украинской стороны условиях.

«Пора одержимым политикам на Западе понять, что стремление к миру и прекращению кровопролития и желание еще больше пичкать Украину оружием — это разнонаправленные и взаимоисключающие действия», — написал Косачев в Telegram.

Также вице-спикер Совфеда назвал «опасной оговоркой» слова Столтенберга о «приемлемом для Украины» решении. Косачев указал, что Киев рассчитывает на включение НАТО в конфликт, пишет Газета.ру. Поддерживая эту логику, Столтенберг действует против интересов стран Североатлантического альянса и потакает киевским «авантюристам», которые «выбирают между мировой войной и карой от местных» в случае компромисса с Россией.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:УкраинаЙенс СтолтенбергНАТОКонстантин Косачев
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