Коррупционному рекорду дали объяснение

«Там есть два показателя. Во-первых, усиление мер противодействия со стороны правоохранителей. Руководство страны и правоохранительных органов нацелено на решение данной проблемы. Появился опыт: как ловить, как документировать, - как четко отрабатывать такие преступления. То есть борьба с коррупцией ориентируется не на мелкое и среднее, а на крупное звено. Соответственно, и показатели растут. Если раньше взятка была миллион рублей, то теперь 100 миллионов», - отметил общественник.

Во-вторых, в бюджетной сфере коррупции будет больше, добавил Кабанов. «Потому что основной финансово привлекательный сектор – это бюджетный. Но и рисков там больше. Однако есть позитивные истории, когда в ряде секторов экономики, в ряде регионов проблема сведена к минимуму. Это очень важно. Мы показываем, что проблема постепенно решается», - заключил он.

Ранее Кирилл Кабанов в эфире НСН заявил, что в государстве обозначен вектор, согласно которому коррупция названа угрозой национальной безопасности.

