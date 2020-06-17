Коррупционному рекорду дали объяснение
Глава Национального антикоррупционного комитета в эфире НСН указал причины такого успеха правоохранителей.
В 70 раз выросли в России изъятия коррупционных активов чиновников по сравнению с прошлым годом. Как заявил генпрокурор России Игорь Краснов, по сумме изъятых активов удалось поставить абсолютный рекорд.
Как пишет РИА «Новости», в 2019 году удалось взыскать рекордные 20 миллиардов рублей в пользу государства (против 311 миллионов рублей в 2018).
Глава Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов в эфире НСН указал причины такого успеха правоохранителей.
«Там есть два показателя. Во-первых, усиление мер противодействия со стороны правоохранителей. Руководство страны и правоохранительных органов нацелено на решение данной проблемы. Появился опыт: как ловить, как документировать, - как четко отрабатывать такие преступления. То есть борьба с коррупцией ориентируется не на мелкое и среднее, а на крупное звено. Соответственно, и показатели растут. Если раньше взятка была миллион рублей, то теперь 100 миллионов», - отметил общественник.
Во-вторых, в бюджетной сфере коррупции будет больше, добавил Кабанов. «Потому что основной финансово привлекательный сектор – это бюджетный. Но и рисков там больше. Однако есть позитивные истории, когда в ряде секторов экономики, в ряде регионов проблема сведена к минимуму. Это очень важно. Мы показываем, что проблема постепенно решается», - заключил он.
Ранее Кирилл Кабанов в эфире НСН заявил, что в государстве обозначен вектор, согласно которому коррупция названа угрозой национальной безопасности.
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