Король Бахрейна принял Лаврова в Манаме

Король оценил визит Лаврова в такое непростое время и с сожалением высказался о столь краткосрочном пребывании российской делегации в Манаме.

Также сообщается, что во вторник Лавров встретится с главой МИД Бахрейна Абдель Латифом бен Рашедом аз-Заяни.

Ранее, 11 мая, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров совершил рабочий визит в Оман.

