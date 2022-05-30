Король Бахрейна принял Лаврова в Манаме

Король Бахрейна шейх Хамад бен Иса Аль Халифа принял в понедельник главу МИД РФ Сергея Лаврова, прибывшего в Манаму с рабочим визитом. Об этом сообщает ТАСС.

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Король оценил визит Лаврова в такое непростое время и с сожалением высказался о столь краткосрочном пребывании российской делегации в Манаме.

Также сообщается, что во вторник Лавров встретится с главой МИД Бахрейна Абдель Латифом бен Рашедом аз-Заяни.

Ранее, 11 мая, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров совершил рабочий визит в Оман.

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ФОТО: РИА Новости
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