Лавров прибыл в столицу Омана

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров прибыл в столицу Омана Маскат. Об этом сообщает ТАСС.

Лавров: Никакие санкции не сломят волю российского руководства

Сообщается, что в среду Лавров встретится с вице-премьером по делам Совета министров Омана Фахдом бен Махмудом Аль Саидом, а также с министром иностранных дел Бадром бен Хамадом бен Хамудом аль-Бусаиди.

Последний раз глава МИД РФ совершал визит в Маскат в 2016 году.

Известно, что ранее Россия и Оман последовательно наращивали усилия в интересах дальнейшего развития и укрепления двусторонних связей.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Дипломатические ОтношенияМИД РФСергей Лавров
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