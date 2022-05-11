Лавров прибыл в столицу Омана

Сообщается, что в среду Лавров встретится с вице-премьером по делам Совета министров Омана Фахдом бен Махмудом Аль Саидом, а также с министром иностранных дел Бадром бен Хамадом бен Хамудом аль-Бусаиди.

Последний раз глава МИД РФ совершал визит в Маскат в 2016 году.

Известно, что ранее Россия и Оман последовательно наращивали усилия в интересах дальнейшего развития и укрепления двусторонних связей.