Трамп назвал «безумцами» руководителей USAID

Президент США Дональд Трамп заявил, что американским Агентством по международному развитию (USAID) управляют «радикальные безумцы» и сейчас его администрация от них избавляется, сообщила газета The Hill.

В беседе с журналистами Трамп заявил, что его администрация сначала выведет «безумцев» из USAID, а после примет решение о будущем агентства.

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Ранее, по данным The Wall Street Journal и NPR, USAID отправило часть сотрудников в неоплачиваемый отпуск из-за подозрений в попытке обойти указ президента или разорвало договоры.

Так, 20 января Трамп подписал указ о заморозке программ международной помощи USAID на 90 дней. За это время планируется оценить их «эффективность и соответствие внешней политике Соединенных Штатов». В 2023 году по линии USAID было выделено $42,5 млрд. Американская помощь через USAID шла в том числе на Украину.

Ранее миллиардер и глава департамента эффективности государственного управления США Илон Маск заявил, что USAID выделяло деньги на исследования в области биологического оружия, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС
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