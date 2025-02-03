Трамп назвал «безумцами» руководителей USAID

Президент США Дональд Трамп заявил, что американским Агентством по международному развитию (USAID) управляют «радикальные безумцы» и сейчас его администрация от них избавляется, сообщила газета The Hill.

В беседе с журналистами Трамп заявил, что его администрация сначала выведет «безумцев» из USAID, а после примет решение о будущем агентства.