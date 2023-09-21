Концерт рэпера Snoop Dogg в Ереване перенесли после событий в Карабахе
Концерт рэпера Snoop Dogg в Ереване, который был запланирован на 23 сентября, перенесли по решению армянского правительства. Об этом сообщила компания — организатор мероприятия Doping Space в своих соцсетях.
Организаторы принесли свои извинения всем, кто приобрел билеты. При этом Doping Space пообещала сообщить новую дату концерта в ближайшее время.
Кроме того, компания выступила с осуждением «широкомасштабной агрессии» Баку и выразила соболезнования семьям погибших.
Ранее сообщалось, что концерт Snoop Dogg должен был состояться на стадионе «Раздан». По данным РИА Новости, правительство Армении выделило организатором концерта, компании Doping Space сумму, превышающую $6 млн, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru