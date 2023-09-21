Концерт рэпера Snoop Dogg в Ереване перенесли после событий в Карабахе

Концерт рэпера Snoop Dogg в Ереване, который был запланирован на 23 сентября, перенесли по решению армянского правительства. Об этом сообщила компания — организатор мероприятия Doping Space в своих соцсетях.

Алиев: Азербайджан всего за день решил задачи операции в Карабахе

Организаторы принесли свои извинения всем, кто приобрел билеты. При этом Doping Space пообещала сообщить новую дату концерта в ближайшее время.

Кроме того, компания выступила с осуждением «широкомасштабной агрессии» Баку и выразила соболезнования семьям погибших.

Ранее сообщалось, что концерт Snoop Dogg должен был состояться на стадионе «Раздан». По данным РИА Новости, правительство Армении выделило организатором концерта, компании Doping Space сумму, превышающую $6 млн, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
ТЕГИ:АрменияЕреванКонцерт

Горячие новости

Все новости

партнеры