Концерт рэпера Snoop Dogg в Ереване перенесли после событий в Карабахе

Организаторы принесли свои извинения всем, кто приобрел билеты. При этом Doping Space пообещала сообщить новую дату концерта в ближайшее время.

Кроме того, компания выступила с осуждением «широкомасштабной агрессии» Баку и выразила соболезнования семьям погибших.

Ранее сообщалось, что концерт Snoop Dogg должен был состояться на стадионе «Раздан». По данным РИА Новости, правительство Армении выделило организатором концерта, компании Doping Space сумму, превышающую $6 млн, передает «Радиоточка НСН».

