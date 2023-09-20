Алиев: Азербайджан всего за день решил задачи операции в Карабахе
Азербайджан достиг всех целей за сутки операции в Нагорном Карабахе, заявил азербайджанский президент Ильхам Алиев.
По его словам, Азербайджан восстановил свой суверенитет после антитеррористических мер в Карабахе. Азербайджанский лидер также заявил, что Азербайджан "пошел бы до конца", если бы незаконные вооруженные формирования в Карабахе не сложили оружие.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что российский миротворческий контингент осуществляет защиту мирного населения Нагорного Карабаха. Российский лидер отметил, что Россия находится «в постоянном контакте с властями» Армении, Азербайджана и непризнанной республики, сообщает RT.
Российское Минобороны сообщало, что с начала активных боевых действий в Карабахе российские миротворцы эвакуировали 3154 человека, отмечает ОТР.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru