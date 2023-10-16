Конституционный суд Грузии разрешил начать импичмент президента Зурабишвили

Председатель конституционного суда Мераб Турава заявил, что глава государства продолжает совершать зарубежные визиты несмотря на запрет правительства.

«Президент... 31 августа, 1 и 6 сентября 2023 года, во время зарубежных рабочих визитов, осуществила представительское полномочие в сфере внешней политики без согласия правительства, тем самым нарушила конституцию», - пояснил он.

Отмечается, что решение суда вступит в силу в случае одобрения в парламенте, для чего требуется поддержака не менее 100 депутатов из 150.

Ранее Саломе Зурабишвили заявила, что не намерена уходить с поста президента на фоне начала процедуры импичмента и призвала политических оппонентов «забыть мечту» о её отставке, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

