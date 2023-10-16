Конституционный суд Грузии разрешил начать импичмент президента Зурабишвили
Конституционный суд Грузии удовлетворил запрос правящей партии «Грузинская мечта» об импичменте президента Саломе Зурабишвили, сообщает ТАСС.
Председатель конституционного суда Мераб Турава заявил, что глава государства продолжает совершать зарубежные визиты несмотря на запрет правительства.
«Президент... 31 августа, 1 и 6 сентября 2023 года, во время зарубежных рабочих визитов, осуществила представительское полномочие в сфере внешней политики без согласия правительства, тем самым нарушила конституцию», - пояснил он.
Отмечается, что решение суда вступит в силу в случае одобрения в парламенте, для чего требуется поддержака не менее 100 депутатов из 150.
Ранее Саломе Зурабишвили заявила, что не намерена уходить с поста президента на фоне начала процедуры импичмента и призвала политических оппонентов «забыть мечту» о её отставке, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru