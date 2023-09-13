Белый дом заявил об отсутствии оснований для импичмента Байдену
Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер считает, что оснований для отстранения президента Джо Байдена от должности нет, пишет РИА Новости.
Она заявила, что у Республиканской партии отсутствуют доказательства для импичмента.
«Я не предполагаю, это факт», - сказала представитель администрации США в общении с журналистами.
Спикер Палаты представителей Кевин Маккарти во вторник сообщил, что Байден и его семья замешаны в коррупции. В Белом доме действия законодателя назвали «экстремальной политикой».
По информации телеканала NBC News, администрация Байдена начала готовиться к возможному импичменту, передает «Радиоточка НСН».
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