ЧФ России отбил атаку надводных беспилотников в Севастополе
Черноморский флот России отразил атаку надводных беспилотников на Севастополь. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
Ранее СМИ сообщили в звуках взрывов над Севастополем, отмечалось, что над городом могли быть сбиты дроны.
По словам Развожаева, военные «уверенно и спокойно» отразили атаку аппаратов противника.
«В общей сложности к этому часу уничтожено три объекта. Они пытались проникнуть в бухту, наши моряки по ним вели огонь из стрелкового оружия», — написал Развожаев в Telegram.
Кроме того, силы ПВО отработали по цели в воздухе. Военные корабли не были повреждены, указывает телеканал «360».
Как сообщил губернатор, из-за взрывов уничтоженных БПЛА в нескольких зданиях выбило стекла. Никто не пострадал, отмечает РЕН ТВ.
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