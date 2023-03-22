ЧФ России отбил атаку надводных беспилотников в Севастополе

Ранее СМИ сообщили в звуках взрывов над Севастополем, отмечалось, что над городом могли быть сбиты дроны.

По словам Развожаева, военные «уверенно и спокойно» отразили атаку аппаратов противника.

«В общей сложности к этому часу уничтожено три объекта. Они пытались проникнуть в бухту, наши моряки по ним вели огонь из стрелкового оружия», — написал Развожаев в Telegram.

Кроме того, силы ПВО отработали по цели в воздухе. Военные корабли не были повреждены, указывает телеканал «360».

Как сообщил губернатор, из-за взрывов уничтоженных БПЛА в нескольких зданиях выбило стекла. Никто не пострадал, отмечает РЕН ТВ.

