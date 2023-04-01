Константинов спрогнозировал переломный момент в конфликте на Украине

«Победа России предопределена. Переломный момент будет в этом году. Ситуация сейчас развивается в сторону завершения конфликта», — отметил политик в беседе с РИА Новости.

По словам Константинова, киевский режим лишится власти, рухнет «нацистское дерево, которое они так долго растили». При этом Россия вновь возьмет под контроль свои исторические территории.

Как отметил политик, перемены могут наступить к осени: к этому времени силы РФ «подтянутся» под все формирующиеся задачи.

