Константинов спрогнозировал переломный момент в конфликте на Украине
Конфликт на Украине завершится потерей власти «киевской хунтой», а переломный момент в нем наступит уже в текущем году. Таким прогнозом поделился глава парламента Крыма Владимир Константинов.
«Победа России предопределена. Переломный момент будет в этом году. Ситуация сейчас развивается в сторону завершения конфликта», — отметил политик в беседе с РИА Новости.
По словам Константинова, киевский режим лишится власти, рухнет «нацистское дерево, которое они так долго растили». При этом Россия вновь возьмет под контроль свои исторические территории.
Как отметил политик, перемены могут наступить к осени: к этому времени силы РФ «подтянутся» под все формирующиеся задачи.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru