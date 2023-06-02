На Украине призвали провести мирные переговоры после денацификации и без Зеленского
России не следует вести переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским, считает бывший украинский вице-премьер, экс-министр образования и науки Дмитрий Табачник. Об этом политик заявил в беседе с РИА Новости.
По мнению Табачника, переговоры с Зеленским невозможны.
«Ну нет смысла обсуждать (условия мира). Любой врач-ветеринар вам скажет, что бешенство у собаки и у лисицы не лечится никаким лекарством», — заявил политик.
Как отметил Табачник, начинать переговоры с Киевом можно после денацификации Украины, пишет Ura.ru. Власти страны должны отказаться от «явно нацистских» постулатов.
Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Киев пойдет на переговоры только после того, как получит разрешение от США, напоминает РИА ФАН.
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