По мнению Табачника, переговоры с Зеленским невозможны.

«Ну нет смысла обсуждать (условия мира). Любой врач-ветеринар вам скажет, что бешенство у собаки и у лисицы не лечится никаким лекарством», — заявил политик.

Как отметил Табачник, начинать переговоры с Киевом можно после денацификации Украины, пишет Ura.ru. Власти страны должны отказаться от «явно нацистских» постулатов.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Киев пойдет на переговоры только после того, как получит разрешение от США, напоминает РИА ФАН.

