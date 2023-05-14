Константинов: Крым инициирует отмену решения о передаче региона в состав Украины
Власти Крыма рассмотрят вопрос об отмене решения 1954 года о передаче полуострова в состав Украинской ССР. Об этом РИА Новости заявил спикер республиканского парламента Владимир Константинов.
Вопрос рассмотрит президиум парламента Крыма. Инициативу обсудят на ближайшем заседании, уточнил Константинов.
«Планируем поручить его детальное изучение научному совету по правотворчеству при председателе государственного совета Республики Крым», - сообщил глава республиканского парламента.
Константинов ранее предупредил, что контрнаступление ВСУ станет трагедией для Киева. По его словам, западные страны подталкивают украинские власти к «одной из самых больших авантюр», передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 996 / сут.
Умерли
399 тыс.+25 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+3 493 / сут.
- Константинов: Крым инициирует отмену решения о передаче региона в состав Украины
- Сделать вид? В России дискутируют о возможности контрнаступления ВСУ
- Лукашенко пропустил церемонию празднования Дня флага, герба и гимна Белоруссии
- СМИ: в Брянской области обнаружили дрон со взрывчаткой
- Зеленский: у Киева нет сил для атаки российской территории
- Землетрясение магнитудой 5,2 произошло у берегов Камчатки
- Ядерный ответ. Россия готовит реакцию на применение ракет Storm Shadow ВСУ
- ВС РФ уничтожили склад боеприпасов украинской группировки «Херсон»
- Минобороны: при отражении атак ВСУ погибли два полковника армии РФ
- В Киеве ответили на вопрос о применении ракет Storm Shadow по территории России
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru