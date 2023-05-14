Константинов: Крым инициирует отмену решения о передаче региона в состав Украины

Власти Крыма рассмотрят вопрос об отмене решения 1954 года о передаче полуострова в состав Украинской ССР. Об этом РИА Новости заявил спикер республиканского парламента Владимир Константинов.

Глава Крыма заявил о сбитом на западе полуострова беспилотнике

Вопрос рассмотрит президиум парламента Крыма. Инициативу обсудят на ближайшем заседании, уточнил Константинов.

«Планируем поручить его детальное изучение научному совету по правотворчеству при председателе государственного совета Республики Крым», - сообщил глава республиканского парламента.

Константинов ранее предупредил, что контрнаступление ВСУ станет трагедией для Киева. По его словам, западные страны подталкивают украинские власти к «одной из самых больших авантюр», передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Павел Бедняков
ТЕГИ:УкраинаРоссияКрым

Горячие новости

Все новости

партнеры