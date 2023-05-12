Глава Крыма заявил о сбитом на западе полуострова беспилотнике
12 мая 202318:14
Глава республики Крым Сергей Аксенов в своем Telegram-канале заявил, что на западе полуострова силы ПВО сбили вражеский беспилотник.
По его словам, в результате инцидента «пострадавших и разрушений нет».
«Ситуация находится под контролем», - добавил Аксенов, призвав сохранять спокойствие и доверять «только проверенным источникам информации».
Ранее на запорожском направлении силами группировки Вооружённых сил РФ «Восток» были успешно ликвидированы семь украинских беспилотников, пишут «Известия».
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12 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru