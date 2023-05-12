Глава Крыма заявил о сбитом на западе полуострова беспилотнике

Глава республики Крым Сергей Аксенов в своем Telegram-канале заявил, что на западе полуострова силы ПВО сбили вражеский беспилотник.

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По его словам, в результате инцидента «пострадавших и разрушений нет».

«Ситуация находится под контролем», - добавил Аксенов, призвав сохранять спокойствие и доверять «только проверенным источникам информации».

Ранее на запорожском направлении силами группировки Вооружённых сил РФ «Восток» были успешно ликвидированы семь украинских беспилотников, пишут «Известия».

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ФОТО: РИА Новости / Дмитрий Макеев
ТЕГИ:Сергей АксеновСпецоперацияБеспилотникиКрым

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