ЕС ввел четвертый пакет персональных санкций против РФ

Евросоюз в рамках четвертого пакета санкций внес в «черный список» 15 российских граждан и 9 юридических лиц. Об этом сообщает «Интерфакс».

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Под санкции попали в том числе олигархи Роман Абрамович, Герман Хан, Сулейман Керимов, Виктор Рашников, Алексей Кузьмичев, Константин Эрнст. Среди компаний «Газпром нефть», Совкомфлот, Транснефть, Роснефть, Ростех.

Санкции вводятся против России из-за военной операции страны на Украине. Она началась рано утром 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью защиту жителей Донбасса от «геноцида».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Евросоюз
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