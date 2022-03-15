ЕС ввел четвертый пакет персональных санкций против РФ

Под санкции попали в том числе олигархи Роман Абрамович, Герман Хан, Сулейман Керимов, Виктор Рашников, Алексей Кузьмичев, Константин Эрнст. Среди компаний «Газпром нефть», Совкомфлот, Транснефть, Роснефть, Ростех.

Санкции вводятся против России из-за военной операции страны на Украине. Она началась рано утром 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью защиту жителей Донбасса от «геноцида».



