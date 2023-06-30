Конгрессвумен США назвала украинскую армию нацистской
Член конгресса США Марджори Тейлор Грин назвала украинскую армию нацистской и упрекнула президента Украины Владимира Зеленского в отмене выборов в стране. Об этом конгрессвумен написала в Twitter.
Ранее Зеленский встретился с членами международной рабочей группы и обсудил экологические последствия конфликта на Украине, отмечает «Свободная пресса».
«Почему-то все становится на свои места, когда говорит актер, который ежедневно носит армейскую зеленую форму, полностью финансируется поджигателями войны из США», — написала Грин, комментируя мероприятие.
Политик добавила, что Зеленский также «только что отменил выборы», контролирует украинские СМИ и имеет «нацистскую армию».
Ранее Грин заявила, что политики США «тупы», так как упорно поддерживают Киев и заставляют платить за это американцев, напоминает телеканал «360».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru