Конгрессвумен США назвала украинскую армию нацистской

Член конгресса США Марджори Тейлор Грин назвала украинскую армию нацистской и упрекнула президента Украины Владимира Зеленского в отмене выборов в стране. Об этом конгрессвумен написала в Twitter.

Риттер: на Украине де-факто установился нацистский режим

Ранее Зеленский встретился с членами международной рабочей группы и обсудил экологические последствия конфликта на Украине, отмечает «Свободная пресса».

«Почему-то все становится на свои места, когда говорит актер, который ежедневно носит армейскую зеленую форму, полностью финансируется поджигателями войны из США», — написала Грин, комментируя мероприятие.

Политик добавила, что Зеленский также «только что отменил выборы», контролирует украинские СМИ и имеет «нацистскую армию».

Ранее Грин заявила, что политики США «тупы», так как упорно поддерживают Киев и заставляют платить за это американцев, напоминает телеканал «360».

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ФОТО: Телеграм-канал Зеленского
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