Конгрессмены США намерены вывести войска из Саудовской Аравии и ОАЭ
Конгрессмены США собираются вывести войска из Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов. Цель акции - «отомстить» странам за поддержку решения ОПЕК+ о сокращении добычи нефти, пишет газета The Washington Times.
«Резкое сокращение добычи нефти в Саудовской Аравии и ОАЭ, несмотря на заигрывания президента Байдена с обеими странами... является враждебным актом в отношении Соединенных Штатов и четким сигналом того, что они выбрали сторону России в ее конфликте с Украиной», — отмечается в документе с названием «Закон о напряженном партнерстве».
В американском Конгрессе считают, что, если Саудовская Аравия и ОАЭ «намерены помочь Путину, они должны рассчитывать на его защиту». По мнению конгрессменов, политика этих государств якобы направлена против Соединенных Штатов, пишет Газета.ru.
Ранее глава МИД королевства Адель аль-Джубейр заявил, что Саудовская Аравия не несет ответственности за высокие цены на бензин в США, они стали следствием нехватки нефтеперерабатывающих заводов в Соединенных Штатах, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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