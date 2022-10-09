Конгрессмены США намерены вывести войска из Саудовской Аравии и ОАЭ

Конгрессмены США собираются вывести войска из Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов. Цель акции - «отомстить» странам за поддержку решения ОПЕК+ о сокращении добычи нефти, пишет газета The Washington Times.

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«Резкое сокращение добычи нефти в Саудовской Аравии и ОАЭ, несмотря на заигрывания президента Байдена с обеими странами... является враждебным актом в отношении Соединенных Штатов и четким сигналом того, что они выбрали сторону России в ее конфликте с Украиной», — отмечается в документе с названием «Закон о напряженном партнерстве».

В американском Конгрессе считают, что, если Саудовская Аравия и ОАЭ «намерены помочь Путину, они должны рассчитывать на его защиту». По мнению конгрессменов, политика этих государств якобы направлена против Соединенных Штатов, пишет Газета.ru.

Ранее глава МИД королевства Адель аль-Джубейр заявил, что Саудовская Аравия не несет ответственности за высокие цены на бензин в США, они стали следствием нехватки нефтеперерабатывающих заводов в Соединенных Штатах, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:НефтьСаудовская АравияОАЭКонгресс США
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