«Победа здравого смысла». Россия добилась снижения объемов добычи нефти

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в разговоре с НСН отметил, что это выгодно для России и Саудовской Аравии.

«Выиграет от такого решения Саудовская Аравия, потому что они хотят высоких цен на нефть, они ей выгодны. У них большие государственные расходы, поэтому хотят поддерживать цены в районе 90 долларов за баррель. Они считают, что нет оснований для снижения цен. Им нужны доходы. Тем более, мировая ситуация складывается так, что, возможно, дальше будет глобальная рецессия экономики, поэтому они хотят поднакопить денег. Идти навстречу США они не хотят, тем более что сами США их интересы не очень учитывают. Для России это также выгодное решение, потому что мы не добывали столько, сколько положено квотами, а добывали меньше. Получается, квота сократится, а мы сколько добывали, столько и продолжим добывать. Но при этом цены на нефть вырастут: ты ничего не делаешь, а доход увеличивается», - сказал Юшков.