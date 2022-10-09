«Победа здравого смысла». Россия добилась снижения объемов добычи нефти
В ОПЕК+ приняли решение уменьшить нефтедобычу. Эксперты разбирались, кто от этого выиграет.
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков считает победой здравого смысла решение ОПЕК+ о сокращении добычи нефти. Об этом он заявил в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия 1».
Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в разговоре с НСН отметил, что это выгодно для России и Саудовской Аравии.
«Выиграет от такого решения Саудовская Аравия, потому что они хотят высоких цен на нефть, они ей выгодны. У них большие государственные расходы, поэтому хотят поддерживать цены в районе 90 долларов за баррель. Они считают, что нет оснований для снижения цен. Им нужны доходы. Тем более, мировая ситуация складывается так, что, возможно, дальше будет глобальная рецессия экономики, поэтому они хотят поднакопить денег. Идти навстречу США они не хотят, тем более что сами США их интересы не очень учитывают. Для России это также выгодное решение, потому что мы не добывали столько, сколько положено квотами, а добывали меньше. Получается, квота сократится, а мы сколько добывали, столько и продолжим добывать. Но при этом цены на нефть вырастут: ты ничего не делаешь, а доход увеличивается», - сказал Юшков.
Член комитета по энергетической стратегии и развитию ТЭК Торгово-промышленной палаты Рустам Танкаев в беседе с НСН заявил, что Россия и Саудовская Аравия сократят добычу нефти в ответ на санкции Евросоюза, что негативным образом скажется на энергетической безопасности США.
«Это естественная реакция на то, что Евросоюз вводит восьмой пакет санкций против России с ограничением цен на нефть. Страны ОПЕК+ во главе с Россией и Саудовской Аравией обсудили эту ситуацию и приняли заранее ответные меры, которые должны компенсировать падение потребления нефти на мировом рынке. Я уверен, что добыча нефти будет формально сокращена. На самом деле добычу сократит только Россия, возможно, немного сократит и Саудовская Аравия, остальным странам сокращать ничего не надо», - отметил Танкаев.
Ранее вице-премьер РФ Александр Новак объяснил решение ОПЕК+ сократить квоты на добычу нефти на 2 миллиона баррелей в сутки, сообщает агентство Bloomberg. По его словам, это необходимо было сделать, чтобы сбалансировать рынок перед сезонным снижением спроса.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,2 млн+18 820 / сут.
Умерли
388 тыс.+102 / сут.
Выздоровели
20,4 млн+28 793 / сут.
- Федун прокомментировал победу «Спартака» над «Крыльями Советов»
- Военный самолет разбился в Ростовской области
- Путин проведет заседание Совета безопасности 10 октября
- Сектантов в России готовят к протесту
- «Победа здравого смысла». Россия добилась снижения объемов добычи нефти
- ВКС России разгромили базу иностранных наемников на острове Хортица
- Песков заявил о балансе ОПЕК+ беспределу, «который устраивают американцы»
- Володин: Россия вела диалог о мире 30 лет
- Песков: Решение ОПЕК+ по сокращению добычи нефти - победа здравого смысла
- Стали известно о новых жертвах взрыва на Крымском мосту
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru