Конгрессмен США Гаетц выступил за выход страны из ООН

Член палаты представителей Конгресса США Мэтт Гаетц предложил Вашингтону прекратить финансирование ООН и выйти из организации. Об этом политик заявил на конференции в штате Флорида, передает РИА Новости.

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«Я хочу, чтобы в нашем бюджете было ноль средств на ООН. США следует выйти из ООН», — указал Гаетц.

По словам законодателя, Вашингтону необходимо прекратить финансирование организации, сотрудники которой «атаковали и убивали израильтян». Кроме того, Гаетц призвал убрать штаб-квартиру ООН с территории США.

Ранее Агентство организации для помощи палестинским беженцам (БАПОР) получило информацию от Тель-Авива о том, что некоторые сотрудники якобы причастны к атаке палестинского движения ХАМАС на Израиль.

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ФОТО: РИА Новости/Роман Махмутов
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