Конгрессмен США Гаетц выступил за выход страны из ООН

«Я хочу, чтобы в нашем бюджете было ноль средств на ООН. США следует выйти из ООН», — указал Гаетц.

По словам законодателя, Вашингтону необходимо прекратить финансирование организации, сотрудники которой «атаковали и убивали израильтян». Кроме того, Гаетц призвал убрать штаб-квартиру ООН с территории США.

Ранее Агентство организации для помощи палестинским беженцам (БАПОР) получило информацию от Тель-Авива о том, что некоторые сотрудники якобы причастны к атаке палестинского движения ХАМАС на Израиль.

