Конгрессмен опроверг наличие у Трампа списка врагов

Конгрессмен от Республиканской партии от штата Флорида Байрон Дональдс опроверг сообщения СМИ о наличии у избранного президента США Дональда Трампа «списка врагов».

Ранее издание Mirror сообщило, что Трамп после возвращения в Белый дом будет мстить своим политическим оппонентам и что под репрессии могут попасть действующие первые лица страны, а также американская система правосудия.

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По словам Дональдса, у Трампа нет никакого списка врагов, а эту «ложь» продвигают сторонники демократов. Конгрессмен отметил, что есть люди, которые выступали против республиканца, но он его приоритеты, это «американский народ, а не какой-то список врагов».

Первоочередная задача избранного президента США – охрана границы и начало депортации нелегальных мигрантов, вторая задача – восстановление экономики, заявил Дональдс в эфире телеканала Fox News.

Команда Дональда Трампа понимает «подлинные настроения Москвы» по Украине, утверждает зампредседателя комитета Совфеда по международным делам Андрей Климов. В разговоре с НСН он также отметил, что у руля США до января будет команда Байдена, которая попытается порушить планы Трампа.

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ФОТО: AP / ТАСС
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