«Конец терпению»: Медведев допустил ядерный удар из-за шагов Запада на Украине
Россия проявляет терпение в вопросе применения ядерного оружия в ответ на действия стран Запада на Украине из-за необратимости последствий, но любому терпению приходит конец, заявил зампред Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев.
По его словам, что для применения российской стороной ядерного оружия есть формальные предпосылки, в частности, атаку ВСУ на Курскую область.
Медведев предупредил, что на месте Киева может появиться «гигантское серое расплавленное пятно».
Ранее посол России в США Анатолий Антонов сообщал, что у США не выйдет отсидеться за океаном в случае ядерного конфликта в Европе, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru