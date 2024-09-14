«Конец терпению»: Медведев допустил ядерный удар из-за шагов Запада на Украине

Россия проявляет терпение в вопросе применения ядерного оружия в ответ на действия стран Запада на Украине из-за необратимости последствий, но любому терпению приходит конец, заявил зампред Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев.

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По его словам, что для применения российской стороной ядерного оружия есть формальные предпосылки, в частности, атаку ВСУ на Курскую область.

Медведев предупредил, что на месте Киева может появиться «гигантское серое расплавленное пятно».

Ранее посол России в США Анатолий Антонов сообщал, что у США не выйдет отсидеться за океаном в случае ядерного конфликта в Европе, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Владимир Гердо
ТЕГИ:УкраинаЯдерный УдарДмитрий Медведев

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