«Конец терпению»: Медведев допустил ядерный удар из-за шагов Запада на Украине

По его словам, что для применения российской стороной ядерного оружия есть формальные предпосылки, в частности, атаку ВСУ на Курскую область.

Медведев предупредил, что на месте Киева может появиться «гигантское серое расплавленное пятно».

Ранее посол России в США Анатолий Антонов сообщал, что у США не выйдет отсидеться за океаном в случае ядерного конфликта в Европе, передает «Радиоточка НСН».

