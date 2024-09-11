Политолог Караганов: США лгут союзникам о ядерных гарантиях
США врут своим союзникам о том, что на них распространяются ядерные гарантии, заявил почётный председатель президиума Совета по внешней и оборонной политике, политолог Сергей Караганов. Его слова приводит «Коммерсант».
Караганов напомнил о том, что во время холодной войны в Вашингтоне допускали возможность того, что войска СССР пойдут на Запад колоннами танков через Германию, прикрываясь ядерным оружием. На этот случай они прорабатывали единствнный сценарий – нанесение ядерного удара по самой Германии. С тех времен, по его словам, ничего не поменялось.
«А мы до сих пор находимся в облаке ложных представлений», — подчеркнул Караганов.
Ранее стало известно, что письмо лауреата Нобелевской премии по физике Альберта Эйнштейна президенту США Франклину Рузвельту, в котором говорилось об угрозе создания нацистской Германией ядерного оружия, ушло с молотка, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru