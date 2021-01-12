Трамп ввел режим ЧС в Вашингтоне перед инаугурацией Байдена
Действующий президент США Дональд Трамп объявил о введении режима чрезвычайной ситуации в Вашингтоне и направил туда федеральную помощь, сообщает ТАСС со ссылкой на Белый дом.
Отмечается, что это связано с усилиями по обеспечению безопасности перед инаугурацией избранного американского президента Джозефа Байдена, которая состоится 20 января. С просьбой ввести режим ЧС в связи с потенциальными угрозами после беспорядков в Конгрессе ранее к главе государства обратилась мэр столицы Мюриэл Боузер.
«Это необходимо, потому что инаугурация представляет несколько беспрецедентных угроз, которые превосходят возможности традиционной подготовки», — цитирует Боузер РИА Новости.
Такое решение позволит федеральным властям выделить средства на оказание помощи Вашингтону в ускоренном режиме.
Боузер также обратилась к жителям города, призвав их сохранять бдительность и принимать участие в связанных с инаугурацией мероприятиях онлайн.
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