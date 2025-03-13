Кондратьев в плюсе, а Бездудный на грани: Политолог о весенних отставках губернаторов
Губернаторам Чувашии, Карелии, Свердловской и Костромской областей, а также Краснодарского края вряд ли грозит отставка, так как для этого сегодня нет объективных причин, заявил НСН Евгений Минченко.
Позиции губернаторов Ленобласти и Ненецкого автономного округа действительно шаткие, а вот рейтинг главы Краснодарского края Вениамина Кондратьева пошел вверх после ЧП с танкерами в Черном море, так как он очень хорошо показал себя в этой ситуации. Об этом в беседе с НСН рассказал политолог, президент холдинга «Минченко Консалтинг» Евгений Минченко.
Весной в России ожидаются отставки губернаторов в семи регионах, пишут «Ведомости». Близкие к администрации президента источники издания называют Чувашию, Ленобласть, Костромскую область и Карелию, Ненецкий автономный округ, Краснодарский край и Свердловскую область. Минченко разобрал позиции губернаторов.
«Чувашия находится внизу желтой зоны, у губернатора региона Олега Николаева 11 баллов. Красная зона начинается с 10 баллов - там высокая вероятность отставки. Соответственно, желтая зона – это на грани. Я пока не вижу, чтобы в Чувашии был какой-то мегакризис, который требует срочной отставки. В Ленобласти есть серьезное снижение у Александра Дрозденко, но все равно это 15 баллов, то есть верхняя часть желтой зоны. Но, надо заметить, что еще полгода назад он очень уверенно был «зеленый». У него есть снижение, в том числе, по уровню внутриэлитной поддержки. У Артура Парфенчикова в Карелии 14 баллов. Да, есть региональные конфликты, уголовные дела против министров, но, в принципе, ситуация не катастрофическая. У Юрия Бездудного в Ненецком автономном округе 11 баллов – это самый низ. У него в регионе очень много уголовных дел. Я думаю, что это ключевой фактор, который его потянул вниз», - рассказал он.
При этом, по оценке Минченко, ситуация у губернаторов в Свердловской и Костромской областях достаточно стабильная, а главе Краснодарского края ЧП с мазутом вообще пошло на пользу.
«В Свердловской области объективно у Евгения Куйвышева все неплохо (15 баллов) - это желтая зона, а он достаточно недавно избрался. Объективных причин, чтобы его отправлять в отставку, нет. Тенденция разве что на повышение. Костромская область особо никому не нужна, за нее нет конкуренции. Плюс у Сергея Ситникова хорошие отношения с первым замглавы администрации президента Алексеем Громовым. В Краснодарском крае у Вениамина Кондратьева есть рост: он был в желтой зоне, а теперь перешел в зеленую. По нашим оценкам, у Кондратьева ситуация достаточно устойчивая – 16 баллов. Ситуация с мазутом пошла ему только в плюс, потому что он себя очень грамотно повел, не стал ни на кого переводить стрелки, устраивать скандалы, а очень быстро включился», - подытожил он.
Ранее губернатор Вологодской области Георгий Филимонов заявил, что намеренно не реагирует на слухи о том, что он якобы употребляет запрещенные вещества, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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