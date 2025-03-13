Кондратьев в плюсе, а Бездудный на грани: Политолог о весенних отставках губернаторов

«Чувашия находится внизу желтой зоны, у губернатора региона Олега Николаева 11 баллов. Красная зона начинается с 10 баллов - там высокая вероятность отставки. Соответственно, желтая зона – это на грани. Я пока не вижу, чтобы в Чувашии был какой-то мегакризис, который требует срочной отставки. В Ленобласти есть серьезное снижение у Александра Дрозденко, но все равно это 15 баллов, то есть верхняя часть желтой зоны. Но, надо заметить, что еще полгода назад он очень уверенно был «зеленый». У него есть снижение, в том числе, по уровню внутриэлитной поддержки. У Артура Парфенчикова в Карелии 14 баллов. Да, есть региональные конфликты, уголовные дела против министров, но, в принципе, ситуация не катастрофическая. У Юрия Бездудного в Ненецком автономном округе 11 баллов – это самый низ. У него в регионе очень много уголовных дел. Я думаю, что это ключевой фактор, который его потянул вниз», - рассказал он.

При этом, по оценке Минченко, ситуация у губернаторов в Свердловской и Костромской областях достаточно стабильная, а главе Краснодарского края ЧП с мазутом вообще пошло на пользу.