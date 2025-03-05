Путин назначил выпускника «школы губернаторов» Дронова врио главы Новгородской области

Временно исполняющим обязанности губернатора Новгородской области назначен Александр Дронов, соответствующий указ подписал президент Владимир Путин. Документ размещен на портале правовой информации.

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«Постановляю: назначить Дронова Александра Валентиновича временно исполняющим обязанности губернатора... до вступления в должность лица, избранного губернатором Новгородской области», - говорится в указе.

Ранее Владимир Путин досрочно прекратил полномочия главы региона Андрея Никитина, пишет 360.ru. Экс-губернатор перешел на другую работу и занял пост замминистра транспорта РФ.

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ФОТО: РИА Новости / Михаил Метцель
ТЕГИ:НазначениеГубернаторНовгородская ОбластьВладимир Путин

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