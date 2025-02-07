Экс-губернатор Новгородской области Никитин перешел в Минтранс
Бывший губернатор Новгородской области Андрей Никитин назначен заместителем министра транспорта России. Об этом сообщили в пресс-службе правительства.
Согласно опубликованному заявлению, соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
Никитин возглавлял Новгородскую область с 2017 года. Он был назначен временно исполняющим обязанности губернатора в феврале того года, а в сентябре 2017 года был избран на пост губернатора.
В 2022 году он начал второй срок на этой должности. До этого Никитин возглавлял Агентство стратегических инициатив, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru