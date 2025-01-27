«Кому это выгодно?»: Массовые протесты в Сербии поддерживаются из-за рубежа
Полина Соколова заявила НСН, что Западу выгодно сменить власть в Сербии, чтобы присоединить страну к антироссийским санкциям.
Массовые протесты в Сербии носят оппозиционный характер, несмотря на формальные требования, а нынешняя оппозиция страны имеет прямую поддержку из США и Европы, заявила НСН научный сотрудник отдела европейских политических исследований ИМЭМО РАН Полина Соколова.
Участники акции протеста заблокировали крупнейшую транспортную развязку в Белграде, акция совпала с праздником в честь основателя Сербской православной церкви святого Саввы, покровителя молодежи и образования, передает РИА Новости. Массовые студенческие протесты идут в Сербии с ноября. На этот раз их организаторы призвали заблокировать транспортную развязку Автокоманду на 24 часа. Соколова рассказала, что происходит в регионе.
«Масштаб протестов уже существенный, охвачен не только Белград, но и другие города. Трагические инциденты случаются все чаще в рамках протестов. Уже мирными эти протесты трудно назвать, но они пока контролируемы. Вучич хочет назначить референдум о доверии ему, играет на том, что уверен в своих позициях. Ему есть, чем гордиться, в экономическом плане Сербия лидирует в Европе по многим показателям. Пенсии и зарплаты растут. Но политический кризис внутри страны набирает обороты. Власти уверены, что это Западу выгодно сменить власть в Сербии, чтобы присоединить страну к антироссийским санкциям. Явно никто не говорит, кому это выгодно. У Вучича на политической арене есть явные оппоненты, которые имеют зарубежную поддержку, и в США, и в Европе. Например, бывший мэр Белграда и другие лидеры оппозиции», - отметила она.
По ее словам, население на самом деле протестует из-за косовского вопроса, поэтому решить формально эту ситуацию не получится.
«Главным триггером недовольства внутри страны остается вопрос с Косово, сербское население в Косово лишается прав, своих связей с центральной Сербией. Почта и банки закрыты, связи рушатся. Это главная причина недовольства населения. Именно это недовольство очень сложно разрешить формально. В Сербии нет традиции разгонять подобные протесты силой, это все-таки пока мирный характер», - заключила собеседница НСН.
По словам президента Сербии Александра Вучича, такие протесты финансируются из-за границы, а их цель – свержение власти.
Формально протестующие требуют уголовной ответственности властей за трагедию 1 ноября, когда в результате обрушения бетонного козырька на железнодорожном вокзале в Нови-Саде погибло 15 человек, в том числе дети, передает «Радиоточка НСН».
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