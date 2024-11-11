Протестующие в Белграде перекрыли центральные улицы у администрации президента

Участники протестной акции в Белграде перекрыли движение на одном из центральных перекрестков города, улице Неманина и Кнез Милоша, где расположены здания правительства, Министерства иностранных дел, Министерства обороны и посольства. Об этом сообщает РИА Новости.

После ряда выступлений демонстранты направились к зданию администрации президента, чтобы передать свои требования. Протест проходит в связи с трагической гибелью 14 человек при обрушении козырька на железнодорожном вокзале в Нови-Саде.