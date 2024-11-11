Протестующие в Белграде перекрыли центральные улицы у администрации президента

Участники протестной акции в Белграде перекрыли движение на одном из центральных перекрестков города, улице Неманина и Кнез Милоша, где расположены здания правительства, Министерства иностранных дел, Министерства обороны и посольства. Об этом сообщает РИА Новости.

После ряда выступлений демонстранты направились к зданию администрации президента, чтобы передать свои требования. Протест проходит в связи с трагической гибелью 14 человек при обрушении козырька на железнодорожном вокзале в Нови-Саде.

Протестующие в Белграде перекрыли движение у здания правительства

Протестующие требуют отставки премьера Милоша Вучевича, а также мэра Нови-Сада Милана Джурича. Также они настаивают на публикации договоров по реконструкции вокзала, расследовании обстоятельств гибели людей и принятии мер по контролю всех инфраструктурных проектов, реализованных за последние десять лет.

Делегация протестующих уже передала свои требования в администрацию президента, в то время как оставшиеся участники акций продолжили блокировать улицу Краля Милана и требовать отставки властей, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Гавро Дешич
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