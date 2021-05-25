Компания AirBaltic приостанавливает рейсы из Риги в Минск

Ранее саммит стран-участниц ЕС рекомендовал европейским авиакомпаниям прекратить авиасообщение с Минском, а также перестать использовать воздушное пространство над Белоруссией. Причиной для этого стала экстренная посадка самолета, следовавшего из Афин в Вильнюс, на борту которого находился основатель белорусского оппозиционного Telegram-канала Nexta Роман Протасевич.

На сайте латвийского национального перевозчика указано, что решении о приостановке полетов вызвано рекомендацией правительства Латвии и управления гражданской авиации Латвии. Полеты будут прекращены "до дальнейшего уведомления".

Ранее во вторник стало известно, что действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко поедет к российскому коллеге Владимиру Путину на фоне скандала с самолетом Ryanair. Немецкий политолог Александр Рар в эфире НСН предположил, что Лукашенко закрыл себе все двери на Запад и спасение или поддержки он сегодня может получить только в России.

