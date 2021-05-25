Рар: Лукашенко ищет спасения от Запада у Путина
Немецкий политолог Александр Рар специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
Путин и Байден встретятся в Женеве
Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден проведут свою первую встречу в Швейцарии 16 июня. Эту информацию уже подтвердили в Кремле.
Александр Рар: «Женева является традиционным местом для очень важных исторических переговоров. И то, что Женева избрана местом встречи Путина и Байдена, с моей точки зрения, свидетельствует о том, что на этих переговорах будут играть самую важную роль именно вопросы разоружения», – предположил в интервью НСН Александр Рар.
Лукашенко поедет к Путину на фоне скандала с самолетом Ryanair
Встреча президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко может состояться в Сочи в пятницу, 28 мая. Лукашенко поедет к Путину на фоне скандала с самолетом Ryanair: 23 мая самолет авиакомпании экстренно сел в Минске после сообщений о минировании. Для сопровождения самолета был поднят истребитель МиГ-29 ВВС Белоруссии. Сразу после приземления белорусские силовики задержали находившегося на борту создателя и главреда Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича. Данные о взрывных устройствах на борту воздушного судна не подтвердились.
Александр Рар: «Действительно, Лукашенко закрыл себе все двери на Запад и спасение или поддержки он сегодня может получить только в России. Однако у России свои представления о том, как надо вести политику с Белоруссией. Ведь никуда не ушла идея союзного государства, которую Путин еще 20 лет назад предложил Лукашенко и на которую пока не получил никакого ответа. Кроме того, пора, с точки зрения России, чтобы белорусские партнеры признали Крым, Абхазию и Южную Осетию»,- заявил он в эфире НСН.
Минприроды подготовило законопроект об экотуризме
Минприроды подготовило федеральный закон о создании зон отдыха на особо охраняемых природных территориях, документом также вводится понятие экотуризма. Об этом сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Он также рассказал, что по итогам поездки на Камчатку был проработан запуск нескольких научных лабораторий. Они займутся расчетом туристической модели для полуострова. А в дальнейшем ее будут масштабировать на все заповедные места России.
Александр Рар: «Это прекрасная идея. Мне кажется, что экотуризм может привлечь не только своих граждан, но и много иностранцев. Люди хотят отдыхать и Россия, как и во время Чемпионата мира по футболу, может предоставить свою территорию, свои заповедники и свою красоту для иностранного туризма. Это повысит имидж России и создаст очень нужную инфраструктуру туристической промышленности, которая в России еще недостаточно развита», - предположил он в эфире НСН.
В Роскосмосе пообещали, что российские космонавты высадятся на Луну к 2030 году
Российская лунная программа предполагает, что в 2029-2030 годах российские космонавты высадятся на поверхность Луны, заявил глава Роскосмоса Игорь Комаров. Он уточнил, что для реализации этих планов "надо начинать работы уже сейчас" и нужны миллиарды рублей.
Александр Рар: «Сейчас началась новая космическая гонка за высадку на Луне, в которой участвуют США, Россия и Китай. И я не удивлюсь, если Китай, который действует наиболее закрыто, сможет первым высадить своих астронавтов или космонавтов на Луне. Может быть, даже на обратной стороне Луны – это была бы сенсация», - подытожил Александр Рар в беседе с НСН.
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«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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