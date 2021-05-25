Рар: Лукашенко ищет спасения от Запада у Путина

Александр Рар: «Действительно, Лукашенко закрыл себе все двери на Запад и спасение или поддержки он сегодня может получить только в России. Однако у России свои представления о том, как надо вести политику с Белоруссией. Ведь никуда не ушла идея союзного государства, которую Путин еще 20 лет назад предложил Лукашенко и на которую пока не получил никакого ответа. Кроме того, пора, с точки зрения России, чтобы белорусские партнеры признали Крым, Абхазию и Южную Осетию»,- заявил он в эфире НСН.

