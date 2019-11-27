Представители всех фракции в Мосгордуме поддержали проект бюджета Москвы

В Мосгордуме прошло голосование за проект бюджета столицы. Как рассказал глава парламента города Алексей Шапошников, поддержали бюджет представители всех фракций.

«Представители всех фракций поддержали бюджет», — сказал Алексей Шапошников.

По его словам, за проголосовали 35 депутатов, против – семь, воздержались – трое.

Отметим, что против голосовали депутаты КПРЫ Елена Янчук, Олег Шереметьев, Елена Шувалова, Екатерина Енгалычева и Евгений Ступин. Также выразил несогласие представитель «Справедливой России» Михаил Тимонов («Справедливая Россия») и Дарья Беседина от фракции «Яблоко».

Воздержались от голосования депутаты от «Яблока» Евгений Бунимович и Максим Круглов, а также коммунист Дмитрий Локтев.

Добавим, дефицит принятого бюджета столицы в 2020 году составит почти 351,3 млрд рублей, в 2021-м — почти 214,2 млрд, в 2022-м — более 22,8 млрд рублей.

